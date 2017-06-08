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Политика
Операция ВКС РФ в Сирии обрушила систему нефтяных доходов ИГИЛ — ООН

Операция ВКС РФ в Сирии обрушила систему нефтяных доходов ИГИЛ — ООН

19:49  8 Июня 2017
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Операция ВКС РФ в Сирии обрушила систему нефтяных доходов ИГИЛ — ООН

Нью-Йорк, 8 июня. Успешное проведение операции ВКС РФ в Сирии привело к тому, что доходы боевиков «Исламского государства»* от продажи нефти значительно упали. Об этом заявил заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Евгений Загайнов.

«Выручка ИГ* от продажи нефти сократилась до 12–20 миллионов долларов в месяц, что почти в три раза меньше, чем показатель 2015 года», — подчеркнул он.

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш указал на то, что численность боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) снизилась до 20 тысяч человек.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #оон #игил #вкс
Алексей Громов
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