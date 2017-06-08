Пушков о шумихе вокруг показаний экс-главы ФБР: Враги Трампа жаждут крови

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Москва, 8 июня. Шум вокруг показаний экс-главы ФБР Джеймса Коми является результатом действий врагов президента США Дональда Трампа, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Шум вокруг показаний Коми крайне раздут: враги Трампа жаждут крови. Напоминает поиск врагов времен Маккарти. Маккартизм — старая болезнь США», — написал он в Twitter.

Ранее Коми заявлял, что Трамп предлагал ему избавиться от расследования «российского вмешательства в выборы», однако позже опроверг свои слова.