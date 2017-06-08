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Весь мир
Российский моряк освобожден после месяца в плену у нигерийских пиратов

Российский моряк освобожден после месяца в плену у нигерийских пиратов

20:18  8 Июня 2017  /обновлено: 20:18  08 Июня 2017
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Российский моряк освобожден после месяца в плену у нигерийских пиратов

Абуджа, 8 июня. Российский моряк, похищенный пиратами у берегов Нигерии, в четверг был отпущен на свободу. Об этом сообщает российское посольство в Нигерии в своем Twitter.

По информации ведомства, судно MV Glory, которое шло под флагом Антигуа и Барбуда, было захвачено пиратами 17 мая в Гвинейском заливе. Преступники похитили российского моряка С.Жимантаса и других членов экипажа ради получения выкупа. 8 июня гражданин России вышел на свободу.

Подробности освобождения моряка не уточняются. Отметим, что нигерийские пираты нередко нападают на корабли в Гвинейском заливе.

Геннадий Плющев
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