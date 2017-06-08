Двух школьников на надувном матрасе унесло в Финский залив‍

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Санкт-Петербург, 8 июня. В четверг надувной матрас с двумя школьниками унесло в Финский залив. Инцидент произошел у Соснового Бора.

По словам очевидцев, третий мальчик успел вовремя спрыгнуть в воду и доплыть до берега, где позвал на помощь.

В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что на место происшествия выехали спасатели. Однако когда они приехали, выяснилось, что детей уже спас местный рыбак. В результате никто не пострадал.

Сообщается, что рыбак высадил школьников на берег, после чего те скрылись в неизвестном направлении.