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Россия
Стали известны подробности маршрута лайнера «Генерал Ватутин»

Стали известны подробности маршрута лайнера «Генерал Ватутин»

19:40  8 Июня 2017
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Стали известны подробности маршрута лайнера «Генерал Ватутин»

Ростов-на-Дону, 8 июня. Круизный лайнер «Генерал Ватутин» не заходил в территориальные воды Украины. Об этом журналистам рассказал представитель компании Skypoint Александр Сахаров.

Он указал на то, что сделка была заключена в Молдавии.

«Лайнер вышел из молдавского порта Джурджулешты, регистром судна изначально было предписано движение до Ростова-на-Дону, захода в территориальные воды Украины не было», — подчеркнул Сахаров.

Напомним, ранее стало известно о том, что в порту Ростова-на-Дону пройдет ремонт корабля «Генерал Ватутин».

#ватутин
Алексей Громов
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