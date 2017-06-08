Сирия: коалиция США уничтожила технику ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

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Вашингтон, 8 июня. Авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла авиаудары по местам дислокации боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

ВВС международной коалиции нанесли три авиаудара в районе населенного пункта Абу Камаль, в результате чего были уничтожены два экскаватора, два бензовоза и автомобиль боевиков ИГИЛ. Два удара были нанесены по тактическим подразделениям террористов ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора. Еще один авиаудар по позициям боевиков коалиция нанесла в районе Аль-Маядина, а также два удара близ города Табка, где были уничтожены четыре автомобиля, а также склад с оружием и боеприпасами.

* Организация запрещена на территории РФ.