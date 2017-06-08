Ученые в панике: к Земле несется неизвестная планета со шлейфом

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Сантьяго, 8 июня. Астрономы считают, что в ближайшие сотни лет Земля может столкнуться с другой планетой. Огромный космический объект, похожий по размерам на Марс, несется по направлению к нашей планете, заявил астрофизик Роберто Антезана.

Во время наблюдения за ночным небом с помощью мощного телескопа в Чили ученые заметил странную планету c V-образным шлейфом, который везде следует за ней.

Астрофизик считает, что этот шлейф мог появиться после активного движения планеты или, наоборот, ее резкого торможения. Антезана посвятил наблюдению за неизвестной планетой 35 минут, затем он решил сменить телескоп. С помощью нового оборудования ученый выяснил, что внутри шлейфа загадочной планеты имеются непонятные структуры странного происхождения.

В будущем Роберто Антезана намерен продолжить свои исследования.