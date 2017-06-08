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Родственникам жертв авиакатастрофы MH17 покажут видео посадки на роковой рейс

Родственникам жертв авиакатастрофы MH17 покажут видео посадки на роковой рейс

20:21  8 Июня 2017  /обновлено: 20:21  08 Июня 2017
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Родственникам жертв авиакатастрофы MH17 покажут видео посадки на роковой рейс

Гаага, 8 июня. Родственникам жертв авиакатастрофы MH17 покажут видеозапись посадки их близких в самолет, сделанную за несколько часов до крушения Boeing-777 на востоке Украины.

Прежде голландская прокуратура наотрез отказывалась делиться видеозаписью, ссылаясь на конфиденциальность данных. Однако в конечном итоге ведомство удалось уговорить предоставить материал.

«Это последние изображения, и для родственников погибших очень важно увидеть их», — отметил глава фонда «Авиакатастрофа MH17» Эверт ван Зейтвелд.

По его словам, видеозапись смонтирована с показаний 34 камер в зале вылета аэропорта Схипхол. Напомним, что самолет Boeing-777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории Донбасса.  

Геннадий Плющев
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