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Новости Сирии
Коалиция объяснила удар по проправительственным силам в Сирии

Коалиция объяснила удар по проправительственным силам в Сирии

19:14  8 Июня 2017  /обновлено: 19:50  08 Июня 2017
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Коалиция объяснила удар по проправительственным силам в Сирии

Вашингтон, 8 июня. США нанесли удары по проправительственным силам Сирии после того, как они выступили против формирований, поддерживаемых возглавляемой США коалицией. Об этом сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

«Сегодня США нанесли ряд ударов в ответ на угрозы, создаваемые для войск Коалиции, действующих в Ат-Танфе, — написал он в Twitter. — США нанесли удары по двум техническим средствам, которые, как мы оценивали, представляли угрозу для войск коалиции в Ат-Танфе».

 

#сша #сирия #коалиция #ат-танф #удары #диллон
Катерина Михайлиди
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