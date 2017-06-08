Минфин предложил новый способ регулирования криптовалют в РФ

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Москва, 8 июня. Министерство финансов Российской Федерации предлагает приравнять криптовалюты к «иному имуществу». Об этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

«Есть предложение, которое мы сейчас рассматриваем, определить биткоины как «иное имущество», вообще криптовалюты. Есть такое у нас понятие в Гражданском кодексе», — подчеркнул он.

Моисеев также указал на необходимость идентификации людей, которые захотят приобрести криптовалюты.

Напомним, ранее Центробанк РФ предложил считать биткоины цифровым товаром.