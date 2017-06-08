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Политика
ООН назвала точное число боевиков ИГ

ООН назвала точное число боевиков ИГ

18:51  8 Июня 2017
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ООН назвала точное число боевиков ИГ

Нью-Йорк, 8 июня. Численность террористической организации «Исламское государство»*, деятельность которой запрещена в России, составляет не менее 20 тысяч человек, говорится в пятом докладе генсека ООН об угрозе миру и безопасности, который был представлен на заседании организации в четверг.

Отмечается, что за последние 16 месяцев численность сторонников ИГ* значительно сократилась. В данный момент это цифра варьируется от 12 тысяч до 20 тысяч человек. Кроме того, приток иностранных боевиков в Ирак и Сирию существенно замедлился, сообщает в своем докладе генсек ООН. Сейчас серьезную угрозу международной безопасности создают боевики, которые возвращаются в свои страны или перемещаются из зон конфликта в другие регионы.

ООН назвала точное число боевиков ИГ

В ООН заявили, что с января 2016 года ИГИЛ* в Сирии и Ираке находится под постоянным военным давлением. Боевики потерпели множество неудач. Однако группа продолжает оказывать сопротивление в иракском Мосуле и по-прежнему удерживает сирийскую Ракку.

Генсек ООН отметил, что главная идея пропаганды терроризма изменилась. Если раньше это была идея «строительства государства», то сейчас основной упор делается на демонстрацию военных успехов.

* Организация запрещена на территории РФ.

#оон #игил
Алексей Громов
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