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Новости Сирии
Сирия: ВВС коалиции разбомбили укрепрайон боевиков ИГИЛ в Ракке

Сирия: ВВС коалиции разбомбили укрепрайон боевиков ИГИЛ в Ракке

18:46  8 Июня 2017
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Сирия: ВВС коалиции разбомбили укрепрайон боевиков ИГИЛ в Ракке

Вашингтон, 8 июня. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла 22 удара по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) в сирийской Ракке. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По данным ведомства, авиация коалиции нанесла 22 удара по 16 тактическим единицам боевиков ИГИЛ в районе сирийского города Ракка. В результате операции уничтожены 12 боевых позиций террористов, три транспортных средства, два склада с оружием и боеприпасами, а также учебный лагерь боевиков ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия #игил #ракка
Алексей Громов
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