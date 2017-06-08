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Общество
Журналисты Рен ТВ поздравят города России

Журналисты Рен ТВ поздравят города России

18:50  8 Июня 2017
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Кемерово

Москва, 8 июня. Телеканал Рен ТВ поздравит Кемерово и Ижевск с Днем города в рамках празднования 20-летия вещания. 12 июня в Кемеро выступит автор и ведущий «Военной тайны» Игорь Прокопенко, а ведущий информационно-аналитической программы «Добров в эфире» Андрей Добров в тот же день поприветствует жителей Ижевска.

Игорь Прокопенко обсудит с гостями праздника тайны непознанного, археологические сенсации, секреты армий мира, медицинские эксперименты и другие загадки. А Андрей Добров ответит на вопросы зрителей и сфотографируется с ними. Завершатся оба выступления автограф-сессией. 

Также на сцене во время празднований выступят популярные музыканты — группы «Город 312», «Корни» и «Фабрика». Кроме того, гости смогут увидеть драм-шоу барабанщиц. Завершатся праздники салютами, сообщает Рен ТВ.

Катерина Михайлиди
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