Исаакиевский собор ликвидировал отдел по связям с РПЦ

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Санкт-Петербург, 8 июня. Отдел по взаимодействию с РПЦ музея-памятника «Исаакиевский собор» прекратил свое существование по решению Николая Бурова, который на тот момент возглавлял музей.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе музея, «отдел был расформирован по решению прежнего руководства».

Буров покинул пост главы музея 1 июня. Исполняющим обязанности была назначена Ирада Вовненко.

Напомним, скандал вокруг Исаакиевского собора в Петербурге разгорелся еще зимой, когда власти города приняли решение передать Исаакий в безвозмездное пользование РПЦ на срок 49 лет. У этого решения нашлось немало противников, как среди простых горожан, так и во властных кругах. Группа депутатов петербургского закса неоднократно пыталась внести на рассмотрение парламента вопрос о проведении всенародного референдума о судьбе Исаакия.