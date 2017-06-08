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Политика
Коми рассказал, когда ФБР стало известно о «российских кибератаках»

Коми рассказал, когда ФБР стало известно о «российских кибератаках»

20:41  8 Июня 2017
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Коми рассказал, когда ФБР стало известно о «российских кибератаках»

Вашингтон, 8 июня. Федеральному бюро расследований (ФБР) стало известно о кибератаках, которые якобы готовила российская сторона, летом 2015 года. Об этом заявил бывший директор ФБР Джеймс Коми.

«Были масштабные попытки, целью которых были правительственные учреждения и неправительственные организации», — подчеркнул он на слушаниях в Сенате США.

Однако он указал на то, что вмешательство хакеров не повлияло на голоса избирателей.

Напомним, президент США Дональд Трамп может оказаться под следствием в том случае, если он будет вмешиваться в расследование дела о «российских хакерах».

#сша #трамп #фбр #рф
Алексей Громов
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