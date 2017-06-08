Сирия новости 8 июня 19.30: солдаты САА прибыли в Хасаку, жители Дейр эз-Зора получили гумпомощь
Сирия, 8 июня. САА освободила ряд территорий в Восточной Гуте. Военные самолеты с солдатами САА приземлились в аэропорту города Камышлы. Организация Красного Полумесяца передала гуманитарную помощь жителям Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): освободила высоту Телль Даква и населенный пункт Арз Даква в Восточной Гуте Дамаска; нанесла авиаудары по укрепрайонам террористов ИГ* на востоке провинции Алеппо; ведет обстрел опорных пунктов исламистов в районе населенных пунктов Кафр Лаха и Аль-Хула к северу от Хомса; начала атаку позиций боевиков в районе Аль-Маншия в Даръа; наносит авиаудары по позициям радикалов в районе Даръа Аль-Балад; перебросила подкрепление в город Камышлы в Хасаке.
Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила автомобиль и троих бойцов-курдов в районе города Аазаз на севере Алеппо; захватила часть оружия и боеприпасов курдов вблизи города Тель-Рифаат в северной части Алеппо.
Провинция Дамаск
Сирийская арабская армия (САА) продолжает наступление в Восточной Гуте Дамаска. Правительственным войскам в ходе ожесточенных боев удалось освободить стратегическую высоту Телль Даква и расположенный за ней населенный пункт Арз Даква.
Кроме того, было возобновлено движение транспорта на участке между Телль Даквой и Аль-Хурарией, сообщает источник в Telegram (C_Military1). Исламисты понесли множественные потери в живой силе и военной технике. Ранее также САА взяла под контроль населенный пункт Хош-Давахира. В регионе действуют преимущественно боевики «Джебхат ан-Нусры»*** и «Джейш Аль-Ислам»*****.
Провинция Алеппо
Боевики Сирийской свободной армии (ССА) уничтожили автомобиль и троих бойцов «Демократической армии»**** (SDF), пытавшихся проникнуть на территорию города Аазаз на севере Алеппо, передает Twitter-канал (hazaralrihawi). В боях на окраине города Тель-Рифаат радикалы «Свободной армии» захватили часть оружия и боеприпасов курдских подразделений.
Кроме того, как сообщает военный источник в Twitter (leventkemaI), происходят столкновения в районе города Кафр-Калбин на северо-западе провинции. Информации о потерях сторон пока не поступало.
Тем временем в восточной части провинции ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям террористов «Исламского государства»* к востоку от населенного пункта Вахиба, передает местный источник на странице в Facebook (SyriaNews.A).
Хомс
Информационный портал Palmyra Monitor сообщает о том, что бои между сирийской армией и боевиками «Исламского государства» к востоку от Пальмиры в окрестностях развязки Ат-Талила продолжаются.
Вновь поступают сообщения о том, что правительственные войска обстреливают позиции боевиков в районе населенных пунктов Кафр Лаха и Аль-Хула к северу от Хомса, где расположен анклав вооруженной оппозиции. Напомним, данные территории входят в одну из четырех зон безопасности, установленных меморандумом 4 мая. Тем не менее исламисты не соблюдают режим перемирия. Так, ранее в соседней провинции Хама вблизи границы провинций радикалы открыли огонь по населенному пункту Талдра. Поэтому армия Башара Асада вынуждена вести ответный обстрел.
Провинция Дейр эз-Зор
Террористы «Исламского государства» все чаще наносят удары по мирным кварталам Дейр эз-Зора, вследствие чего гуманитарная ситуация в городе приближается к катастрофической. Грузовые самолеты ВВС Сирии сбросили гражданам Дейр эз-Зора гуманитарный груз с продовольствием и медикаментами от сирийского Красного Полумесяца. Об этом сообщает военный источник в соцсети Twitter (LaSyrianNews).
Напомним, город уже порядка трех лет делят между собой радикалы ИГИЛ* и подразделения правительственных войск.
Провинция Даръа
Сирийские войска продолжают вести обстрелы опорных пунктов исламистов в районах Даръа и окрестностях города. Оппозиционный источник в Twitter (QalaatAlMudiq) передает, что военнослужащие правительственных подразделений вместе с союзными проправительственными отрядами начали атаку на позиции боевиков в районе Аль-Маншия.
ВВС Сирии оказывают поддержку наступлению с воздуха, нанося авиаудары по укрепленным пунктам боевиков на окраине соседнего района Даръа Аль-Балад, сообщает Twitter-канал (abdalrahmanhar). Напомним, почти вся южная половина города была захвачена отрядами «Тахрир аш-Шам» и «Свободной армии».
Провинция Хама
Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары из артиллерийских орудий по позициям боевиков вблизи населенного пункта Акраб, передает местный Twitter-канал (FREE_TV_SYRIA). Напомним, здесь располагается анклав вооруженной оппозиции, откуда радикалы проводят обстрелы территорий на юге провинции Хама, а также на севере соседней провинции Хомс.
По данным источника в Twitter (Haq_News_Agency), к северу от Хамы также продолжилось противостояние между правительственными силами и отрядами вооруженной оппозиции. Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе населенного пункта Аль-Тиба.
Между тем бригада «Сарая Аль-Мурабитун» заявила о выходе из состава группировки «Файлак Аш-Шам» на севере Хамы, поскольку не желает участвовать в междоусобном конфликте с «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, сообщает Twitter-канал (homs33sy). Напомним, стычки между различными антиправительственными формированиями регулярно фиксируются в ряде сирийских провинций.
Провинция Хасака
Военные самолеты с солдатами САА приземлились в аэропорту города Камышлы. Бойцы прибыли из Дамаска. Напомним, ранее сообщалось о взаимных обстрелах между бойцами Сирийской демократической армии (SDF) и военнослужащими правительственных войск, после того как армия Башара Асада отказалась передать курдам контроль над районом Аль-Масакен и шоссе Аль-Кудат в столице региона.
Губернатор Хасаки при этом отрицает разногласия между САА и курдами и сообщает, что ситуация в городе остается стабильной. Однако корреспондент Enab Baladi News передает, что из-за угрозы безопасности в Хасаке уже закрылись все магазины. Более точная информация пока выясняется.
Ирак
Два человека получили ранения в результате взрыва придорожной бомбы в районе населенного пункта Аль-Басатин к северу от Багдада. По словам военного источника информационного портала Al Sumaria News, взрывное устройство было установлено на дороге рядом с городским рынком. Силы безопасности уже прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося. Предполагается, что взрыв был организован террористами «Исламского государства».
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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