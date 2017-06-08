Основатель и директор церкви саентологов Петербурга заключены под стражу

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Санкт-Петербург, 8 июня. В четверг Невский районный суд Петербурга санкционировал арест руководителя и исполнительного директора «Саентологической церкви Санкт-Петербурга». Саентологов обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и разжигании ненависти и вражды, сообщила пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Как стало известно, один из учредителей саентологической церкви Иван Мацицкий и исполнительный директор организации Галина Шуринова были заключены под стражу, их арест продлится до 5 августа 2017 года.

Ранее в рамках данного уголовного дела уже были арестованы Анастасия Терентьева, Сахиб Алиев. В пятницу планируется избрание меры пресечения для еще одной задержанной — Констанции Есауловой.

В своей деятельности члены церкви саентологов Петербурга руководствуются изданиями, которые ранее были признаны судами экстремистскими материалами. Следователи также утверждают, что с 2013 по 2016 годы саентологи незаконно получили более 276 млн рублей.