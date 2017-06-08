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Политика
Экс-директор ФБР не сомневается в причастности России к «хакерским атакам» на США

Экс-директор ФБР не сомневается в причастности России к «хакерским атакам» на США

19:25  8 Июня 2017
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Экс-директор ФБР не сомневается в причастности России к «хакерским атакам» на США

Вашингтон, 8 июня. Бывший директор ФБР Джеймс Коми, выступая на слушаниях в Сенате, выразил уверенность, что Россия наняла хакеров для того, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в США.

«Без сомнений», — отметил он, отвечая на вопрос одного из сенаторов.

Отметим, что в настоящее время ФБР расследует факт якобы имевшего места вмешательства Москвы в американский выборный процесс. При этом представители власти не предоставили ни одного доказательства, которое могло бы свидетельствовать в пользу данной версии.

#коми
Геннадий Плющев
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