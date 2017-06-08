Новости США: Коми выступил в сенате, конгресс против Эрдогана, сладкое дело «русских гангстеров»

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США, 8 июня. Экс-глава ФБР Джеймс Коми обвиняет Россию в сенате. Американский конгресс хочет арестовать телохранителей турецкого президента Эрдогана. «Вооруженный протест» Северной Кореи. В Оклахоме женщина назвала убийцу отца своих детей героем. Русских гангстеров арестовали в Нью-Йорке по «шоколадному делу». Последние новости США — в материале Федерального агентства новостей.

Коми против Трампа

У экс-главы ФБР Джеймса Коми нет сомнений в том, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года. Об этом Коми заявил в ходе заседания комитета сената США по вопросам разведки.

Напомним, что президент США Дональд Трамп уволил Коми с должности директора ФБР 9 мая 2017 года. «Коми потерял доверие почти каждого в Вашингтоне — как у республиканцев, так и у демократов. Когда все успокоятся, они будут меня благодарить!» — написал американский президент тогда на своей странице в Twitter.

Конгресс заступился за курдов

Конгресс США призвал к возбуждению уголовного дела в отношении лиц, участвовавших в драке около резиденции турецкого посла в Вашингтоне в прошлом месяце, сообщает «Би-Би-Си».

Американские парламентарии возложили ответственность за инцидент на телохранителей турецкого президента Реджепа Эрдогана, бывшего тогда в Вашингтоне с государственным визитом. Охранников президента Турции обвиняют в том, что они избили протестующих курдского происхождения.

Вооруженный протест КНДР

По данным американских и южнокорейских военных источников, КНДР выпустила четыре противокорабельные ракеты в море к востоку от Корейского полуострова. Снаряды считаются ракетами типа «земля-корабль» и были запущены из района восточного портового города Вонсан.

«Мы считаем, что Северная Корея пыталась показать возможности своих ракет, в том числе их способность достигать цели. Это форма вооруженного протеста против военного присутствия ударной группы ВМФ США в корейских водах и совместных американо-южнокорейских учений», — цитирует CNN официального представителя корейского Объединенного комитета начальников штабов.

Вашингтон Калифорнии не указ

Калифорния подписала соглашение с Китаем о разработке экологически чистых технологий менее чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что США выходят из парижского соглашения по климату.

Экологическое соглашение было подписано во время рабочего визита губернатора Калифорнии Джерри Брауна в Пекин. Стоит отметить, что Браун принадлежит к Демократической партии США.

По всей видимости, штат Калифорния — лишь первая ласточка. Протестные настроения против выхода США из парижского соглашения растут равно и на берегах Атлантики, и в тихоокеанском регионе. Так, Евросоюз и Китай уже опубликовали совместный манифест, в котором декларируют свою верность принципам парижского соглашения. Они заявляют, что в дальнейшем собираются полностью исключить Белый дом из диалога по данному вопросу и будут работать на местном уровне. ЕС и Китай планируют вернуть Америку в соглашение по климату город за городом, штат за штатом.

Взрыв перед посольством

В Киеве на территории посольства США ночью прогремел взрыв. Как сообщает Reuters, данный инцидент назвали террористическим актом, однако позже переквалифицировали в хулиганство. Сообщается, что неизвестный перекинул взрывное устройство ночью через забор. Обошлось без жертв.

Совершенно оправданное убийство

Жительница штата Оклахома Мишель Сорреллс выразила благодарность соседу, который убил человека, пытающегося утопить ее младенцев. Как сообщает Koko News, офицеры полиции, расследующие убийство, также считают его совершенно оправданным.

В прошлую пятницу Сорреллс была дома вместе со своими двумя трехлетними детьми и 12-летней племянницей. В средине дня в дом вломился отец детей, 37-летний Лиланд Фостер. Он схватил малышей и попытался утопить их в ванной. Сорреллс пыталась отбить своих детей назад и получила в схватке с Фостером ножевое ранение.

В это время ее племянница прибежала в дом соседа Кэша Фримана и попросила его о помощи. Тот немедленно схватил пистолет и проследовал в дом Соррелс, где дважды выстрелил в Фостера, поразив того насмерть.

«Я сожалею, что ему пришлось кого-то застрелить. Я знаю, что это большая психологическая травма, но я рада, что он это сделал», — заявляет Соррелс.

Также она добавила, что мистер Фримен теперь является для нее героем. В настоящий момент окружной прокурор обдумывает, следует ли ему возбуждать судопроизводство в данном случае.

Русская мафия и шоколад

Более 30 предполагаемых «русских гангстеров» арестованы в Нью-Йорке в ходе расследования странного дела, в котором фигурирует 10 тысяч фунтов шоколада, сообщает NBC.

Согласно ФБР, все задержанные — участники организованной преступной группировки, вовлеченной в незаконный игорный бизнес, вымогательство, наркоторговлю, мошенничество с кредитными картами и даже заказные убийства. По данным следствия, шоколад использовался предполагаемыми преступниками для контрабанды. Внутри него они прятали наркотики и другие запрещенные товары. Что интересно, сам шоколад также был украден.