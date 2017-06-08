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Технологии
Первая в России конференция, посвященная визуальным технологиям фронтенда, пройдет в Петербурге

Первая в России конференция, посвященная визуальным технологиям фронтенда, пройдет в Петербурге

18:22  8 Июня 2017  /обновлено: 18:22  08 Июня 2017
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Первая в России конференция, посвященная визуальным технологиям фронтенда, пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Первая в России конференция pitercss_conf, посвященная визуальным технологиям фронтенда, состоится 16 июня в Петербурге. Она объединит российское и международное сообщества, сообщают организаторы.

На мероприятии в качестве спикеров выступят Антон Шеин («Яндекс»), Агнешка Наплоха (Adobe), Патрик Кеттнер (Microsoft) и другие.

«Лучшие эксперты из Европы, США, Сингапура и России расскажут про дизайн, верстку, стили, графику, типографику и интерфейсы. Всего восемь докладов, все — на английском языке», — говорится в сообщении.

Купить билеты и узнать о программе фестиваля можно на сайте pitercss_conf. 

#pitercssconf
Катерина Михайлиди
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