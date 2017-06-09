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Новости Сирии
Сирия: за сутки к режиму перемирия присоединились 24 поселения

Сирия: за сутки к режиму перемирия присоединились 24 поселения

10:07  9 Июня 2017  /обновлено: 10:26  09 Июня 2017
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Сирия: за сутки к режиму перемирия присоединились 24 поселения

Москва, 9 июня. Более двух десятков населенных пунктов в Сирии присоединились к режиму прекращения огня.

Пресс-служба министерства обороны России сообщает, что за минувшие сутки в Сирийской арабской республике были подписаны 24 соглашения с населенными пунктами, которые решили присоединиться к режиму прекращения боевых действий.

В информационном бюллетене Минобороны РФ отмечается, что мирные соглашения подписали 23 поселения в провинции Идлиб и одно в провинции Дамаск. Таким образом, к процессу примирения в Сирийской арабской республике присоединился уже 1571 населенный пункт. Продолжаются переговоры в формированиями вооруженной оппозиции в провинциях Кунейтра, Хомс, Хама, Дамаск, Идлиб и Алеппо. На данный момент боевые действия прекратили 219 вооруженных группировок.

#сирия #минобороны рф #перемирие #соглашение
Алексей Громов
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