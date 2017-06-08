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Россия
Госдума решает вопрос о возвращении смертной казни в России

Госдума решает вопрос о возвращении смертной казни в России

18:14  8 Июня 2017
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Госдума решает вопрос о возвращении смертной казни в России

Москва, 8 июня. Смертная казнь с отсрочкой исполнения может быть возвращена в приговоры судов.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, в настоящее время решения о смертной казни не выносятся, однако за особо тяжкие преступления, такие как терроризм, подсудимым грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как отметил парламентарий, решение о смертной казни может выноситься за особо тяжкие преступления, однако его исполнение может быть отложено до полного понимания необходимости его применения.

Катерина Михайлиди
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