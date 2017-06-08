Насилие в Сирии значительно сократилось - де Мистура

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Москва, 8 июня. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что за последний месяц насилие в зонах деэскалации в Сирии значительно сократилось. Об этом он заявил по итогам встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Мы оба сошлись во мнении, что за последний месяц очень значительно сократилось насилие в Сирии, в том числе в зонах деэскалации. Мы с ним согласились проводить ежемесячно исследование и оценку результатов работы по деэскалации и снижению насилия», — сказал де Мистура.

Он отметил, что в ходе встречи было достигнуто понимание о необходимости активизировать процесс разминирования, а также работу по оказанию гуманитарной помощи мирному населению. Де Мистура также выразил надежду на продолжение межсирийских переговоров в Астане, отметив, что процесс деэскалации невозможен без политического урегулирования.