Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Экс-глава ФБР подозревает Трампа во лжи из-за дела «российских хакеров»

Экс-глава ФБР подозревает Трампа во лжи из-за дела «российских хакеров»

20:12  8 Июня 2017
122

Экс-глава ФБР подозревает Трампа во лжи из-за дела «российских хакеров»

Вашингтон, 8 июня. Президент США Дональд Трамп мог соврать относительно содержания разговоров, происходивших между ним и экс-главой ФБР Джеймсом Коми. Именно поэтому Коми вел записи бесед с Трампом, рассказал он сам на слушаниях в сенате. 

Экс-глава ФБР Джеймс Коми в данный момент выступает на слушаниях в сенате США. 

Он сообщил, что делал подробные записи бесед с Трампом, поскольку опасался, что президент может соврать об их содержании. 

«Потому что знал, что он может соврать. Мне нужны были письменные документы», — пояснил Коми. 

#трамп #коми
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть