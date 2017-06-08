Экс-глава ФБР подозревает Трампа во лжи из-за дела «российских хакеров»
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Вашингтон, 8 июня. Президент США Дональд Трамп мог соврать относительно содержания разговоров, происходивших между ним и экс-главой ФБР Джеймсом Коми. Именно поэтому Коми вел записи бесед с Трампом, рассказал он сам на слушаниях в сенате.
Экс-глава ФБР Джеймс Коми в данный момент выступает на слушаниях в сенате США.
Он сообщил, что делал подробные записи бесед с Трампом, поскольку опасался, что президент может соврать об их содержании.
«Потому что знал, что он может соврать. Мне нужны были письменные документы», — пояснил Коми.
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