Экс-глава ФБР подозревает Трампа во лжи из-за дела «российских хакеров»

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 8 июня. Президент США Дональд Трамп мог соврать относительно содержания разговоров, происходивших между ним и экс-главой ФБР Джеймсом Коми. Именно поэтому Коми вел записи бесед с Трампом, рассказал он сам на слушаниях в сенате.

Экс-глава ФБР Джеймс Коми в данный момент выступает на слушаниях в сенате США.

Он сообщил, что делал подробные записи бесед с Трампом, поскольку опасался, что президент может соврать об их содержании.