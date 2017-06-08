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Россия
Советник Путина оценил эффективность закона о запрете VPN-сервисов и Tor

Советник Путина оценил эффективность закона о запрете VPN-сервисов и Tor

19:58  8 Июня 2017
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Советник Путина оценил эффективность закона о запрете VPN-сервисов и Tor

Москва, 8 июня. Внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект не предусматривает полного запрета VPN-сервисов и анонимайзеров, таких как Tor. Об этом заявил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

По его словам, авторы документа требуют обязать сервисы блокировать доступ к сайтам, доступ к которым запрещен на территории страны.

«Хороший вопрос заключается в том, будет ли данный закон эффективен, так как большинство сервисов, оказывающих такие услуги, находятся за пределами России», — цитирует Клименко Lenta.ru.

#клименко #tor #vpn
Катерина Михайлиди
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