Советник Путина оценил эффективность закона о запрете VPN-сервисов и Tor

В Избранное

Скопировать

Москва, 8 июня. Внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект не предусматривает полного запрета VPN-сервисов и анонимайзеров, таких как Tor. Об этом заявил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

По его словам, авторы документа требуют обязать сервисы блокировать доступ к сайтам, доступ к которым запрещен на территории страны.

«Хороший вопрос заключается в том, будет ли данный закон эффективен, так как большинство сервисов, оказывающих такие услуги, находятся за пределами России», — цитирует Клименко Lenta.ru.