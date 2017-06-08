Пиво на российских прилавках получит специальные акцизные марки
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Москва, 8 июня. Российское правительство поддерживает инициативу, посвященную маркировке пива акцизными марками. Об этом заявил в четверг вице-премьер Российской Федерации Александр Хлопонин.
«Росалкогольрегулирование не может выдвигать какие-то предложения, если они не поддержаны в правительстве, это обсуждается в правительстве, потом это выходит на нашу правительственную комиссию», — подчеркнул политик.
Напомним, ранее глава государства Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения о целесообразности снижения акцизов на медовуху.
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