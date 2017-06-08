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Экономика
Пиво на российских прилавках получит специальные акцизные марки

Пиво на российских прилавках получит специальные акцизные марки

18:17  8 Июня 2017
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Пиво на российских прилавках получит специальные акцизные марки

Москва, 8 июня. Российское правительство поддерживает инициативу, посвященную маркировке пива акцизными марками. Об этом заявил в четверг вице-премьер Российской Федерации Александр Хлопонин.

«Росалкогольрегулирование не может выдвигать какие-то предложения, если они не поддержаны в правительстве, это обсуждается в правительстве, потом это выходит на нашу правительственную комиссию», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения о целесообразности снижения акцизов на медовуху.

#россия #пиво
Алексей Громов
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