Пиво на российских прилавках получит специальные акцизные марки

Москва, 8 июня. Российское правительство поддерживает инициативу, посвященную маркировке пива акцизными марками. Об этом заявил в четверг вице-премьер Российской Федерации Александр Хлопонин.

«Росалкогольрегулирование не может выдвигать какие-то предложения, если они не поддержаны в правительстве, это обсуждается в правительстве, потом это выходит на нашу правительственную комиссию», — подчеркнул политик.