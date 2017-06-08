Главные новости 8 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 8 июня.

Технологии, позволяющие просматривать сайты в обход блокировок, могут быть запрещены в России на законодательном уровне. Соответствующий проект в Госдуму внесли депутаты от «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». Госдума готовит запрет технологий для просмотра запрещенных сайтов.

Причиной крушения самолета Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту под Смоленском стало опасное снижение высоты, заявил председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Алексей Морозов. МАК назвал причину крушения самолета Качиньского под Смоленском.

Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином пошутил над опозданием делегации Китая. Путин пошутил над брошенным нерасторопной китайской делегацией Си Цзиньпином.

Теракт в посольстве США в Киеве как образ нынешней Украины, кусающей кормящую ее руку, в комментарии экс-депутата Рады Владимира Олейника. Украина — это ручка от украденного чемодана: Олейник о теракте в посольстве США в Киеве.

Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава министерства Сергей Лавров давно перестал быть заядлым курильщиком. Захарова рассказала, что Лавров больше не заядлый курильщик.

В российского студента Артема Зиберова, которого убили в Соединенных Штатах Америки в понедельник, выстрелили не менее 20 раз. Стали известны подробности страшного убийства русского школьника в США.

Американское агентство AutoPacific определило самые качественные модели среди кроссоверов, люксовых авто и пикапов. Эксперты назвали топ-3 самых качественных автомобиля в мире.

ФАС провела проверку по обращению жителя Ейска, который заявил, что цены на питание в аэропорту «Пулково» завышены. Проверка показала, что это не так. ФАС сочла приемлемыми цены на еду в аэропорту «Пулково».

Армия правительства Сирии захватила в Алеппо средства связи террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ), хребет Аль-Мустадира к северо-востоку от Пальмиры отбили у боевиков ИГ*. Сирия новости 8 июня 07.00: САА захватила средства связи ИГ в Алеппо, боевиков вытеснили с высоты под Пальмирой.

Как отметили в департаменте здравоохранения правительства Москвы, количество пациентов с онкологией довольно быстро растет. Почти 280 тысяч москвичей страдают от онкологических заболеваний.

Сохранившийся на протяжении миллионов лет птенец позволит ученым исследовать детали строения древних птиц. Застывший в янтаре доисторический птенец представлен на выставке в Китае.

Сервис «Яндекс.Музыка» создал самую банальную песню на свете на основе слов, которые чаще всего используются в популярных композициях. Если мы с тобой это: «Яндекс» сочинил самую банальную песню русской попсы.

* Организация запрещена на территории РФ.