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Политика
Экс-глава ФБР рассказал о своей реакции на решение Трампа о его увольнении

Экс-глава ФБР рассказал о своей реакции на решение Трампа о его увольнении

18:03  8 Июня 2017
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Экс-глава ФБР рассказал о своей реакции на решение Трампа о его увольнении

Вашингтон, 8 июня. Разъяснения по поводу увольнения привели экс-главу ФБР Джеймса Коми в смущение, признался он на слушании в сенате США по т.н. «российскому делу». 

Коми рассказал, что был готов к увольнению в любые сроки и под любыми поводами еще когда только вступил в должность. И когда 9 мая он был уволен, то вернулся домой уже как частное лицо. 

«Но я был очень смущен растущим числом объяснений, которые последовали потом», — рассказал он. 

При этом Коми был особенно «смущен, когда услышал по ТВ от президента, что он уволил меня из-за российского расследования».

#россия #трамп #коми
Владимир Багров
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