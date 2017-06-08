Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела против четырех командиров ВСУ

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Донецк, 8 июня. Генеральная прокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовные дела в отношении четырех командиров ВСУ, отдававших приказы на обстрелы Ясиноватой, Докучаевска и Старобешевского района. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры ДНР.

Дела возбуждены против командира 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ А.М. Шандара, а также командиров 30-й, 54-й и 55-й отдельных механизированных бригад — И.В. Гаразы, В.Д. Горбатюка и С.Е. Брусова.

С августа 2014 года эти командиры отдавали своим подчиненным заведомо преступные приказы о нанесении артиллерийских ударов по жилым кварталам населенных пунктов ДНР.

В результате этих обстрелов погибли пять мирных жителей республики, один из которых ребенок. Кроме того, были разрушены и повреждены 36 жилых домов, здание школы, а также промышленные объекты Докучаевского флюсо-доломитного комбината.