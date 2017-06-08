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Политика
Коми ответил на вопрос о просьбе Трампа закрыть дело о «вмешательстве» РФ в выборы

Коми ответил на вопрос о просьбе Трампа закрыть дело о «вмешательстве» РФ в выборы

17:58  8 Июня 2017
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Коми ответил на вопрос о просьбе Трампа закрыть дело о «вмешательстве» РФ в выборы

Вашингтон, 8 июня. Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп не просил его закрыть расследования о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы.

Отвечая на вопрос журналиста о том, просил ли Трамп остановить это расследование, Коми ответил отрицательно.

Ранее в письменных показаниях бывший директор Федерального бюро расследований заявлял, что президент США предлагал ему избавиться от расследования «российского вмешательства в выборы».

#трамп #коми
Дима Оленин
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