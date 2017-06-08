СМИ: ИГ обещает теракты в восьми странах, в том числе в России

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Брюссель, 8 июня. Боевики «Исламского государства»* обнародовали список стран, где группировка намерена совершить теракты. Речь идет о США, России, Бельгии, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии.

В своем заявлении террористы призывают мусульман, проживающих в перечисленных странах, держаться подальше от мест скопления народа, поскольку «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам», передает бельгийское издание Derniere Heure.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Она взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне, которая произошла в минувшие выходные.

* Организация запрещена на территории РФ.