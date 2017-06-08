Ирак: боевики ИГ за две недели убили более 200 мирных жителей Мосула

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Мосул, 8 июня. Боевики «Исламского государства»* расправились над 231 мирным жителем в западной части Мосула.

Большая часть гражданских лиц погибла во время попыток покинуть захваченную боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) часть иракского города. По данным ООН игиловцы стреляют по всем беженцам. Людей, захваченных при попытке побега, ожидает казнь.

Военная операция по освобождению Западного Мосула от боевиков «Халифата» началась в феврале текущего года. Восточную часть второго по величине города Ирака правительственные войска освободили в январе 2017 года при поддержке международной коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.