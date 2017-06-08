Дамаск: армия Сирии наступает в направлении электростанции Тишрин

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Дамаск, 8 июня. Сирийские военные зачистили от оппозиционных боевиков дорогу к электростанции Тишрин.

Командование правительственных войск сообщило, что в данной области провинции Дамаск столкновения происходят с отрядами «Свободной сирийской армии», которая считается западными странами «умеренной» оппозицией.

Правительственные войска зачистили от боевиков возвышенность Тель аль-Даква, а также дорогу, которая ведет к электростанции Тишрин. Участок трассы расположен в юго-восточном направлении от базы Думайр. Отмечается, что операция против ССА началась на прошлой неделе, сирийские военные впервые достигли серьезного успеха.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что террористы пытаются захватить газовые поля Пальмиры в Сирии.