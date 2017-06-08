Минск предложил России визовую рефлому

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Минск, 8 июня. Белоруссия передала России предложения по решению острых вопросов, связанных с въездом иностранных граждан из Белоруссии в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.

В данный момент целесообразным является решение о том, чтобы виза одной страны предоставляла право иностранцам пересекать территорию другого государства.

Мирончик убежден, что это могло бы снять ряд вопросов, которые имеются у РФ по отношению к гражданам других стран, въезжающим в Россию из Белоруссии.

«Речь идёт о том, как это оформить в международно-правовом формате. Наши детальные предложения мы передали российской стороне в конце мая», — рассказал пресс-секретарь.

В начале прошлого месяца стало известно, что Россия ввела пограничный контроль воздушных судов и пассажиров третьих стран, которые пребывают из Белоруссии и улетают туда.