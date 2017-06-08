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Украина
Янукович готов передать Донбассу «миллиарды долларов», если Киев их обнаружит

Янукович готов передать Донбассу «миллиарды долларов», если Киев их обнаружит

18:05  8 Июня 2017
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Янукович готов передать Донбассу «миллиарды долларов», если Киев их обнаружит

Киев, 8 июня. Если в заграничных банках обнаружатся счета, оформленные на экс-президента Украины Виктора Януковича, то он готов передать эти «мифические миллионы и миллиарды долларов» жителям Донбасса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь экс-президента Юрий Кирасир.

Если проверка обнаружит какие-либо счета Януковича в иностранных банках с миллионами и миллиардами долларов на них, то бывший президент готов передать все в фонд помощи жителям Донбасса, пострадавшего от войны, сообщил пресс-секретарь Януковича. 

Также Кирасир в очередной раз отметил, что заявления со стороны киевских властей о якобы принадлежащих Януковичу «мифических миллионах и миллиардах долларов» являются спекуляциями. 

«Этот штамп, который навязывается обществу, является ширмой для прикрытия тотальной коррупции, в которой погряз нынешний режим», — подчеркнул Кирасир.

#донбасс #янукович
Владимир Багров
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