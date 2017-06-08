Боевики ИГ казнили двух граждан Китая, похищенных в Пакистане

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Кветта (Пакистан), 8 июня. Боевики «Исламского государства»* заявили об убийстве двух граждан Китая, которые были похищены на юге Пакистана в прошлом месяце. Об этом сообщает подконтрольное группировке информационное агентство Amaq.



«Бойцы ИГ* убили двух граждан Китая, которые удерживались в провинции Белуджистан, на юге Пакистана», — говорится в сообщении.

Террористы похитили двух преподавателей китайского языка в пакистанском городе Кветта 24 мая. Напомним, что террористическая организация «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.