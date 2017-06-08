Пятерых последователей ИГ из Таджикистана задержали абхазские и российские силовики
Сухум, 8 июня. Служба госбезопасности Абхазии задержала и передала России пятерых граждан Таджикистана, причастных к деятельности запрещенной в России террористической группировки ИГ*. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.
Уточняется, что задержание произошло 8 июня в ходе мероприятий антитеррористической направленности. Сотрудники СГБ Абхазии вместе с российскими коллегами задержали пятерых граждан Таджикистана, причастных к деятельности группировки «Исламское государство»*.
«После проведения необходимых мероприятий задержанные переданы российской стороне для проведения оперативно-следственных действий», — говорится в сообщении СГБ Абхазии.
* Организация запрещена на территории РФ.