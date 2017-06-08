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Весь мир
Пятерых последователей ИГ из Таджикистана задержали абхазские и российские силовики

Пятерых последователей ИГ из Таджикистана задержали абхазские и российские силовики

17:35  8 Июня 2017
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Пятерых последователей ИГ из Таджикистана задержали абхазские и российские силовики

Сухум, 8 июня. Служба госбезопасности Абхазии задержала и передала России пятерых граждан Таджикистана, причастных к деятельности запрещенной в России террористической группировки ИГ*. Об этом сообщает пресс-служба СГБ. 

Уточняется, что задержание произошло 8 июня в ходе мероприятий антитеррористической направленности. Сотрудники СГБ Абхазии вместе с российскими коллегами задержали пятерых граждан Таджикистана, причастных к деятельности группировки «Исламское государство»*. 

«После проведения необходимых мероприятий задержанные переданы российской стороне для проведения оперативно-следственных действий», — говорится в сообщении СГБ Абхазии. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #таджикистан #абхазия
Владимир Багров
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