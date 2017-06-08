Шойгу рассказал де Мистуре о соблюдении перемирия во всех зонах деэскалации в Сирии

В Избранное

Скопировать

Москва, 8 июня. Режим прекращения огня в целом соблюдается на территории всех зон деэскалации в Сирии. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел России Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Режим прекращения огня фактически выполняется на всех участках и во всех зонах деэскалации. Те нарушения, которые мы фиксируем, не носят катастрофического характера и не требуют серьезного реагирования», — отметил он.

Министр также подчеркнул, что хотел бы обсудить вопрос о дальнейших шагах по укреплению режима прекращения огня в зонах деэскалации. Напомним, что ранее Россия, Турция и Иран подписали меморандум о введении в Сирии зон деэскалации, где запрещено применение оружия.