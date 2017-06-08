BMW объявила рублевую цену на самую дешевую «пятерку»

В Избранное

Скопировать

Москва, 8 июня. Стала известна российская цена на самый доступный BMW 5-й серии. За самую дешевую «пятерку» придется отдать 2 млн 750 тыс. рублей.

В стартовой комплектации седан оснастили турбированным двухлитровым бензиновым агрегатом производительностью 184 лошадиных сил в паре с АКПП Steptronic. До первой сотни новинку можно разогнать за 7,8 секунды. Средний расход бензина составляет 6,2 литра на 100 километров.

Даже самую доступную версию BMW 520i снабдили передними и боковыми подушками безопасности, кожаным салоном, климат-контролем, подогревом сидений и руля.

