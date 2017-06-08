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BMW объявила рублевую цену на самую дешевую «пятерку»

BMW объявила рублевую цену на самую дешевую «пятерку»

17:25  8 Июня 2017
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BMW объявила рублевую цену на самую дешевую «пятерку»

Москва, 8 июня. Стала известна российская цена на самый доступный BMW 5-й серии. За самую дешевую «пятерку» придется отдать 2 млн 750 тыс. рублей.

В стартовой комплектации седан оснастили турбированным двухлитровым бензиновым агрегатом производительностью 184 лошадиных сил в паре с  АКПП Steptronic. До первой сотни новинку можно разогнать за 7,8 секунды. Средний расход бензина составляет 6,2 литра на 100 километров. 

BMW объявила рублевую цену на самую дешевую «пятерку»

Даже самую доступную версию BMW 520i снабдили передними и боковыми подушками безопасности, кожаным  салоном, климат-контролем, подогревом сидений и руля.
 

Ярослава Замысловатова
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