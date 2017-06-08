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Новости Сирии
Боевики ИГИЛ оказались зажаты между отрядами САА и SDF в провинции Ракка

Боевики ИГИЛ оказались зажаты между отрядами САА и SDF в провинции Ракка

17:28  8 Июня 2017
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Боевики ИГИЛ оказались зажаты между отрядами САА и SDF в провинции Ракка

Ракка, 8 июня. Расстояние между курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» и правительственными войсками составляет 19 километров.

Местные источники в провинции Ракка сообщают, что сирийская армия и подразделения курдского ополчения постепенно идут на сближение. «Сирийским демократическим силам» удалось освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) населенные пункты Харкала и Абу-Аси на южном берегу Евфрата.

Боевики «Халифата» все еще контролируют участок трассы М4, который расположен между позициями правительственных войск и «Сирийских демократических сил». Ожидается, что в ближайшее время джихадисты покинут этот участок или будут уничтожены.

Боевики ИГИЛ оказались зажаты между отрядами САА и SDF в провинции Ракка

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #саа #ракка #сдс
Алексей Громов
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