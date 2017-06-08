Боевики ИГИЛ оказались зажаты между отрядами САА и SDF в провинции Ракка
Ракка, 8 июня. Расстояние между курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» и правительственными войсками составляет 19 километров.
Местные источники в провинции Ракка сообщают, что сирийская армия и подразделения курдского ополчения постепенно идут на сближение. «Сирийским демократическим силам» удалось освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) населенные пункты Харкала и Абу-Аси на южном берегу Евфрата.
Боевики «Халифата» все еще контролируют участок трассы М4, который расположен между позициями правительственных войск и «Сирийских демократических сил». Ожидается, что в ближайшее время джихадисты покинут этот участок или будут уничтожены.
* Организация запрещена на территории РФ.