Боевики ИГИЛ оказались зажаты между отрядами САА и SDF в провинции Ракка

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Ракка, 8 июня. Расстояние между курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» и правительственными войсками составляет 19 километров.

Местные источники в провинции Ракка сообщают, что сирийская армия и подразделения курдского ополчения постепенно идут на сближение. «Сирийским демократическим силам» удалось освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) населенные пункты Харкала и Абу-Аси на южном берегу Евфрата.

Боевики «Халифата» все еще контролируют участок трассы М4, который расположен между позициями правительственных войск и «Сирийских демократических сил». Ожидается, что в ближайшее время джихадисты покинут этот участок или будут уничтожены.

* Организация запрещена на территории РФ.