Если мы с тобой это: «Яндекс» сочинил самую банальную песню русской попсы

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Москва, 8 июня. Сервис «Яндекс.Музыка» создал самую банальную песню на свете на основе слов, которые чаще всего используются в популярных композициях. С песней можно ознакомиться на официальном сайте ресурса.

Отмечается, что эксперты анализировали треки российских исполнителей без ограничений по жанрам. Выяснилось, что чаще всего в текстах употребляются слова «любовь», «глаза», «боюсь», «день». Самые банальные песни пишут группы SEREBRO, A-dessa, Виа «Гра», t.A.T.u., «Фиксики», певцы Сергей Лазарев, Андрей Губин, Дэн Балан, Анжелика Варум, Зара, Ани Лорак.

Самая банальная песня на свете, по версии «Яндекс.Музыки», выглядит следующим образом: