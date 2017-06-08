Если мы с тобой это: «Яндекс» сочинил самую банальную песню русской попсы
Москва, 8 июня. Сервис «Яндекс.Музыка» создал самую банальную песню на свете на основе слов, которые чаще всего используются в популярных композициях. С песней можно ознакомиться на официальном сайте ресурса.
Отмечается, что эксперты анализировали треки российских исполнителей без ограничений по жанрам. Выяснилось, что чаще всего в текстах употребляются слова «любовь», «глаза», «боюсь», «день». Самые банальные песни пишут группы SEREBRO, A-dessa, Виа «Гра», t.A.T.u., «Фиксики», певцы Сергей Лазарев, Андрей Губин, Дэн Балан, Анжелика Варум, Зара, Ани Лорак.
Самая банальная песня на свете, по версии «Яндекс.Музыки», выглядит следующим образом:
Моя жизнь
До тебя была без любви
Где была ты — не знал я, и
Просто ни-ни
Все эти дни.
Но теперь
Лишь моя ты, твои глаза,
Твое сердце.
Я только за,
Если мы с тобой это,
А?