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Общество
Россия призывает США передать Ярошенко из гуманных соображений

Россия призывает США передать Ярошенко из гуманных соображений

17:36  8 Июня 2017
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Россия призывает США передать Ярошенко из гуманных соображений

Москва, 8 июня. Американская сторона могла бы передать России осужденного летчика Константина Ярошенко, руководствуясь гуманитарными соображениями: здоровье заключенного ухудшилось в тюрьме США. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Максим Травников.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году. Американский суд приговорил его к 20 годам заключения с отбыванием в колонии общего режима. Ярошенко обвиняли в подготовке сговора с целью доставки в США крупной партии наркотиков. В апреле российский омбудсмен обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать Ярошенко. Заключенному уже дважды отказывали в просьбе отбывать наказание в России. 

Замглавы Минюста пообещал, что российская сторона будет по-прежнему пытаться решить этот вопрос в политической плоскости. 

«Из гуманитарных соображений они могли бы пойти нам на какие-то уступки, но пока ничего нет», — сообщил Травников, передает агентство РИА Новости

#сша #ярошенко #травников
Владимир Багров
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