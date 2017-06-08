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Экономика
Госдеп сообщил о первых поставках СПГ в Польшу

Госдеп сообщил о первых поставках СПГ в Польшу

17:26  8 Июня 2017
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Госдеп сообщил о первых поставках СПГ в Польшу

Вашингтон, 8 июня. Госдеп США сообщил о начале поставок сжиженного природного газа в Центральную Европу. Первая партия американского СПГ пришла в Польшу 7 июня. 

При этом в Госдепе особо подчеркнули, что экспорт СПГ укрепит энергетическую безопасность Европы, поспособствует снижению цен на энергию для партнеров США за рубежом и поддержит рабочие места в США. 

Ранее стало известно о намерениях Варшавы и Киева объединиться усилия по созданию газового газа на польско-украинской границе к 2022-му году. При этом эксперты заявили, что проект не будет ликвидным, и ни один поставщик СПГ не согласиться привязывать цены на газ к новому хабу.

Ярослава Замысловатова
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