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Новости Сирии
Пальмира: САА нанесла удар по ИГ около шоссе на Дейр эз-Зор

Пальмира: САА нанесла удар по ИГ около шоссе на Дейр эз-Зор

17:12  8 Июня 2017
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Пальмира: САА нанесла удар по ИГ около шоссе на Дейр эз-Зор

Пальмира, 8 июня. Подразделения Сирийской арабской армии вплотную подошли к окраинам населенного пункта Бир-Аббасия.

Данный участок фронта имеет важное стратегическое значение из-за свой близости к шоссе Пальмира-Дейр эз-Зор. В командовании ВС САР сообщают, что операция направлена на освобождение от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) района заповедника Талила.

Пальмира: САА нанесла удар по ИГ около шоссе на Дейр эз-Зор

Зачистка области позволит САА продвинуться к насосной станции Т-3. Отмечается, что правительственные силы установили контроль над высотой Фари Фари, гора расположена в 25 километрах к востоку от Савваны и дает возможность развернуть широкое наступление на позиции террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #саа #пальмира #хомс
Алексей Громов
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