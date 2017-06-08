Хороший самолет, никчемный двигатель: ВВС США подумывают о модернизации B-52

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С каждым новым днем модернизация устаревших двигателей на стратегических бомбардировщиках B-52 становится все более важной задачей для ВВС США.

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи Дэйва Маджумдара (Dave Majumdar) «ВВС США пытаются исправить главный недостаток своего легендарного самолета», опубликованной новостным ресурсом The National Interest.

На восьми самолетах B-52 старые двигатели Pratt & Whitney TF-33 должны быть заменены на новые турбовентиляторные. Замена устаревших силовых агрегатов значительно увеличит дальность полета, срок службы и топливную экономичность B-52. При этом объем обслуживания, необходимый самолету, сократится.

«Я считаю, что это чрезвычайно важная задача. Я хотел бы осуществить ее при поддержке Департамента ВВС. Ее выполнение даст нам как тактические, так и стратегические преимущества», — заявил генерал Робин Рэнд, руководитель Командования глобальных ударов ВВС США.

Новые двигатели позволят B-52 экономить до 30% топлива, что значительно увеличит время полета. «Это значительно сократит их зависимость от дозаправки в воздухе. Танкеры, таким образом, могут быть использованы другими самолетами», — добавил Рэнд.

Генерал Рэнд считает, что новые двигатели позволят США эксплуатировать B-52 в течение еще 40 или даже 50 лет. Кроме того, они в значительной мере сократят количество персонала, необходимого для обслуживания самолетов.

«Пусть даже старые TF-33 — это очень надежные двигатели, они требуют слишком много людей и усилий, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии», — подчеркнул генерал.

Если руководство ВВС США решит эксплуатировать B-52 вплоть до 2050 года, замена двигателей должна быть произведена. Технологии серьезно продвинулись вперед по сравнению с 1950 годом, когда TF-33 были разработаны. Современные силовые агрегаты показывают значительно большую производительность по всем возможным показателям.

«Я думаю, этот вопрос заслуживает детального рассмотрения», — резюмирует генерал Рэнд.

Нет сомнений, что модернизация двигателей B-52 принесет пользу ВВС США. Однако это уже далеко не первый раз, когда военному командованию предлагают подобную идею. Как сообщает легендарный авиационный репортер Билл Свитмэн, даже компания Pratt & Whitney, произведшая двигатели TF-33, заявляла о необходимости их замены в 1982 году. Были и другие предложения подобного рода. Самое последнее из них поступило в 2014 году. Ни одно из них не было одобрено.

Время покажет, насколько серьезно ВВС США настроены на этот раз. Если эксплуатация B-52 продолжится до 2050 года, то им придется серьезно подойти к этому вопросу и раскошелиться.