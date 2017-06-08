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Политика
Глава Минэкономики ОАЭ приедет в РФ в июле

Глава Минэкономики ОАЭ приедет в РФ в июле

21:40  8 Июня 2017
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Глава Минэкономики ОАЭ приедет в Екатеринбург в июле

Москва, 8 июня. Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султан бен Саид аль-Мансури планирует приехать в Екатеринбург 7–10 июля 2017 года. Об этом журналистам сообщили в четверг официальные представители посольства ОАЭ в Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, политик намерен принять участие во встрече министров промышленности.

Напомним, ранее стало известно о том, что Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты планируют реализовать проект по созданию истребителя пятого поколения.

#оаэ #рф
Алексей Громов
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