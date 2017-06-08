Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
В Госдуму внесли законопроект о запрете на полеты для авиадебоширов

В Госдуму внесли законопроект о запрете на полеты для авиадебоширов

17:16  8 Июня 2017
45

В Госдуму внесли законопроект о запрете на полеты для авиадебоширов

Москва, 8 июня. Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который позволит авиакомпания отказывать в продаже билетов дебоширам.

С такой инициативой выступили представители «Единой России» Павел Крашенинников и Евгений Москвичев, а также депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

«В целях предотвращения подобных случаев… авиакомпаниям необходимо предоставить право отказывать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, если гражданин внесен данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты пояснили, что в этот черный список попадут те граждане, которые ранее подвергли опасности жизнь и здоровье других пассажиров.

В Госдуму внесли законопроект о запрете на полеты для авиадебоширов

Ранее сообщалось, что правительство продолжит субсидировать авиакомпании в этом году, благодаря чему количество льготных рейсов внутри страны увеличится. 

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть