Ученые впервые взвесили звезду, подтвердив теорию Эйнштейна

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Нью-Йорк, 8 июня. Группа американских и канадских ученых смогла доказать теорию знаменитого Альберта Эйнштейна, рассчитав массу звезды по степени искривления света ее гравитационным полем. В этом исследователям космический телескоп «Хаббл».

Одним из постулатов Теории относительности является утверждение об изменение кривизны пространства вблизи тяготеющих тел. В 1936 году великий физик предположил, что, измерив отклонение света, можно определить массу звезды, однако технологии того времени не позволяли провести такой эксперимент.