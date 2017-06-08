Одна из старейших в мире панд скончалась в китайском зоопарке

В Избранное

Скопировать

Пекин, 8 июня. Старейшая обитательница исследовательского центра по разведению больших панд в китайском городе Чэнду, одна из самых возрастных самок большой панды во всем мире, скончалась несколько дней назад. Об этом сообщает SINA.

Большой панде по кличке Сусу исполнилось 34 года; в переводе на человеческий возраст это примерно 104 года. В последнее время животное тяжело болело — у панды было высокое давление, проблемы с сердечно-сосудистой системой и печенью. Несмотря на усилия врачей, панду спасти не удалось — она скончалась 2 июня.

В зоопарк Сусу попала в 1986 году, после того как ее обнаружили в дикой природе травмированной. Самку бамбукового медведя удалось выходить, но она ослепла на один глаз.