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Происшествия
Сектанты год удерживали в Могилеве пропавшего мальчика из Москвы

Сектанты год удерживали в Могилеве пропавшего мальчика из Москвы

18:07  8 Июня 2017  /обновлено: 18:07  08 Июня 2017
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Похищенного сектой пятилетнего мальчика спустя год нашли в Белоруссии

Москва, 8 июня. Пятилетнего мальчика из Москвы, похищенного год назад, обнаружили в белорусском Могилеве. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ребенка увели прямо из квартиры, где он жил вместе с бабушкой и дедушкой.

Мальчика искали правоохранители и волонтеры. Он пропал в месте с матерью, которая состояла в секте «Каула-Дхарма», удерживавшей похищенного. Скорее всего, в Могилеве он жил вместе с ней.

В настоящее время решается вопрос о возвращении ребенка в Москву.

Катерина Михайлиди
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