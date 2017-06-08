Похищенного сектой пятилетнего мальчика спустя год нашли в Белоруссии

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Москва, 8 июня. Пятилетнего мальчика из Москвы, похищенного год назад, обнаружили в белорусском Могилеве. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ребенка увели прямо из квартиры, где он жил вместе с бабушкой и дедушкой.

Мальчика искали правоохранители и волонтеры. Он пропал в месте с матерью, которая состояла в секте «Каула-Дхарма», удерживавшей похищенного. Скорее всего, в Могилеве он жил вместе с ней.

В настоящее время решается вопрос о возвращении ребенка в Москву.